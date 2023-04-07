90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Liste kesinleşiyor! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

Kamuda taşeron işçiye kadro görüşmeleri için detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklama neticesinde süreç yakından takip ediliyor. lan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen geçici işçi düzenlemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek yeni açıklamalara gözler çevrildi. İşte, taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen kadro son gelişmeler...