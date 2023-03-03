HaberlerGaleri80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023
80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama... Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023
Prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet desteği de sağlanan prefabrik evlerin popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekareye kadar ulaşabilen evler aynı zamanda da basitçe inşa edilebilmektedir. İşte 2023 prefabrik ev fiyatları ve devlet desteği...