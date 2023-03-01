8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 2000 sonrasına emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?

EYT yasası nihayete kavuştu. İlk etapta EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşan ilk ekip belli oldu. Bu sayede gerekli şartları tamamlayanlar emeklilik için başvuru sürecini adım adım öğrenmeye çalışıyor. Peki EYT'de emeklilik şartları neler? EYT'de yaş ve prim şartı ne? EYT'liler emekli olmak için nereye ve nasıl başvuru yapacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...