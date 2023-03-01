01 Mart 2023, Çarşamba
8 ADIMDA EYT’yi DEVREYE SOKUN! E-Devlet, SGK BAŞVURU EKRANI | 2000 sonrasına emeklilik ipuçları! Başvurular nereye yapılacak?
EYT başvurusu nereden, nasıl yapılacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca EYT'linin beklediği müjde nihayet devreye girdi. EYT yasasının Meclis süreci nihayete erdi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi için emeklilik kapısı açıldı. Vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorlar. Milyonlarca EYT'li başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını öğrenmeye çalışıyor. İşte 8 adımda EYT başvuru süreci...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:31
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