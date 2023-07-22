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Haberler Galeri 7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

Bankaların promosyon kampanyaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar devam ediyor. Bazı bankalar Temmuz ayı kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalardan EYT'lilerin yanı sıra halihazırda emekli aylığı alanlar ile dul ve yetimler de faydalanabiliyor ve 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. İşte, bankaların yeni emekli promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:01
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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

Emeklilere promosyon müjdesi! Bankaların promosyon kampanyaları, emeklilerin gelirlerini desteklemek ve ek kazanç sağlamalarını amaçlıyor. Bu kampanyalardan EYT'lilerin yanı sıra halihazırda emekli aylığı alanlar ile dul ve yetimler de faydalanabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka banka promosyon miktarları 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

Bankalar Temmuz ayı promosyon kampanyalarını açıkladı. EYT'lilerin, mevcut aylık alanların yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, kimi emekliler de Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçtiği için ödemesini artırabilecek.

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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

TEMMUZ ZAMMI ETKİSİ

Bu ay aylıklara yapılacak zam da bazı emeklilerin promosyon tutarını artıracak. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanmayı sağlayacak.

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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI

* ALBARAKATÜRK: Temmuz kampanyasıyla aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.000, 10.000 lira ve üzeri olanlara 6.500 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olma imkanı sunuluyor.

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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

* AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 lira harcama sözüne 3.000 lira chip para veriyor.