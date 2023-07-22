7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon fırsatı! %25 zam + EK ÖDEME tablosu...

TEMMUZ ZAMMI ETKİSİ

Bu ay aylıklara yapılacak zam da bazı emeklilerin promosyon tutarını artıracak. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor. Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanmayı sağlayacak.