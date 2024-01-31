700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçisi, refah payı ve ikramiye beklentisiyle ön planda. Kamuda çalışan işçilere olumlu bir gelişme yaşandı. Sözleşme başlangıcı Ocak ayından sonra olan kamu işçileri için, eşitlik ilkesi doğrultusunda bir ek protokol imzalandı. Bu protokol ile birlikte ücret artışları, tüm işçiler arasında eşit bir şekilde dağıtılacak. İşte detayları...