31 Ocak 2024, Çarşamba
700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...
Kamuda çalışan işçilere sevindirici bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türk-İş ve Hak-İş ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında gerçekleşen 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine eşitlik sağlamak amacıyla enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32.57 uygulanmasını içeren toplu iş sözleşmesi ek çerçeve anlaşması protokolünü duyurdu.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 17:27
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