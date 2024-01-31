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Haberler Galeri 700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

Kamuda çalışan işçilere sevindirici bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türk-İş ve Hak-İş ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında gerçekleşen 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü' imzalandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine eşitlik sağlamak amacıyla enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32.57 uygulanmasını içeren toplu iş sözleşmesi ek çerçeve anlaşması protokolünü duyurdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 17:27
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700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçisi, refah payı ve ikramiye beklentisiyle ön planda. Kamuda çalışan işçilere olumlu bir gelişme yaşandı. Sözleşme başlangıcı Ocak ayından sonra olan kamu işçileri için, eşitlik ilkesi doğrultusunda bir ek protokol imzalandı. Bu protokol ile birlikte ücret artışları, tüm işçiler arasında eşit bir şekilde dağıtılacak. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

Türkİş ve Hak-İş sendikaları ile TÜHİS arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı. Bu protokol, 230 bin kamu işçisini kapsayarak, enflasyon oranlarına bağlı olarak değişen ücret artışlarında eşitlik sağlamayı amaçlıyor.

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700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Detay: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine eşitlik sağlamak adına yapılan bu protokolün, enflasyon oranı ve ücret zammının toplamının yüzde 32.57 olarak uygulanmasını içerdiğini duyurdu.

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700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

Bakan Işıkhan, yıl içindeki enflasyon farklılıklarının kamu işçilerinin farklı ücret artışı almasına sebep olduğunu belirtti ve Ocak ayında yapılan ücret artışlarının, diğer dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine karar verdiklerini açıkladı.

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700 bin kamu işçisine 13.940 TL ilave ödeme! 4D taşerona %32 ek zam+ 10 puanlık refah payı hesaplandı! Nisan ayı itibariyle...

YENİ DÜZENLEMELER VE KAMU İŞÇİLERİNİN KAZANIMLARI

İçerik: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu anlaşmanın 230 bin işçiyi ilgilendirdiğini ve özellikle Ocak ayında başlayan sözleşmelerde yüzde 32.57'lik bir artış sağlandığını ifade etti.