15 Mart 2023, Çarşamba
700 bin işçi kulak kesildi! Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiye kadro için son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak." dedi. Gelen açıklamanın ardından kadro düzenlemesi için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki düzenleme ile kimler kadroya geçecek? Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP işçilerine kadro gelecek mi?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:47
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