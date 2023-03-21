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Haberler Galeri 700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

Kamuda çalışan binlerce kişiyi yakından ilgindiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Görüşmeler sonrasında zam pazarlığı hız kesmeden devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu. Seçime kısa süre kalam görüşmelerin bitmesi bekleniyor. Bu anlaşmayla beraber işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları da belirlenmiş olacak. Kapsam içinde yer alanlar süreci yakından takip ederken," Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 700 bin kamu çalışanı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:20
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700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

Kamu işçilerinin zam pazarlığı Mart ayının sonunda hız kesmeden devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerini açıkladı. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam gelecek? Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sona erecek? İşte 700 bin işçi için son dakika gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen görüşmelere kaldığı yerden devam ediyor.

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700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ZAM TALEBİ BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.

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700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

İki konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, 2023-2024 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin ortak taleplerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) iletildiği belirtildi.