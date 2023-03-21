700 bin işçi için talepler netleşti! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...

Kamuda çalışan binlerce kişiyi yakından ilgindiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Görüşmeler sonrasında zam pazarlığı hız kesmeden devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde zam talebi belli oldu. Seçime kısa süre kalam görüşmelerin bitmesi bekleniyor. Bu anlaşmayla beraber işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları da belirlenmiş olacak. Kapsam içinde yer alanlar süreci yakından takip ederken," Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 700 bin kamu çalışanı için son gelişmeler!