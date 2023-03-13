700 bin işçi için talepler listelendi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 2023-2025 dönemini...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili görüşmelerin başladığını açıkladı. Kamuda çalışmayı sürdüren 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri ve daha önce açıklanan 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasına dair detaylar netleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında kesintiye uğrayan toplu iş sözleşmesine ait görüşmeler yeniden başladı. Düzenleme hakkında gelecek son dakika açıklamaları bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için detaylar!