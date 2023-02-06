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Haberler Galeri 7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

"7 Şubat tatil olan iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava kışulları nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklaması ile kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Peki, 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:17
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7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

"7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde kar yağışının etkili olmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. Hal böyle olunca kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

HAKKARİ'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tatil kararı alınan ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edildiği açıklandı.

Hakkari ve çevresinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk, orta dereceli okullar, özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretime yarın için de bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli oldukları belirtildi.

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7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

BAYBURT'TA EĞİTİME VERİLEN ARA UZATILDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verilen Bayburt'ta okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, il genelinde eğitime yarın da ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

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7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

ERZURUM'DA KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 7 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

BALIKESİR'DE OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don olayı ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki okullarda eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.