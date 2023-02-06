06 Şubat 2023, Pazartesi
7 Şubat tatil olan iller hangileri? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
"7 Şubat tatil olan iller hangileri?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava kışulları nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklaması ile kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Peki, 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:17
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