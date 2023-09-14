65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...

Eylül ayında 1.8 milyar liralık ödeme ile yıllık 21.6 milyar liralık yaşlılık ödemesi gerçekleşiyor. Yaşlılık aylığı, asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor ve artık çocuğu veya torunu işe giren kişilerin aylıkları kesilmiyor. Bu aylığa hak kazanmak için kişinin ve eşinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olmalıdır ve diğer hanedeki fertlerin geliri dikkate alınmamaktadır. 65 yaş aylığından yararlanmak için kişinin emekli aylığı almıyor, uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmıyor olması gerekmektedir.