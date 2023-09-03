65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Vatandaşlar ellerindeki nakit parayı en iyi şekilde değerlendirmek için mevduat hesaplarını tercih ediyorlar. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu araştırmak önemli. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için 32 günlük mevduat hesapları oldukça popüler. 65 bin TL gibi bir miktar için hangi bankada ne kadar kazanılacağını hesaplamak için mevduat faizi getirilerini sizin için karşılaştırdık.