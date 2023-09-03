04 Eylül 2023, Pazartesi
65 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!
Nakit parayı muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları oldukça yaygın bir seçenektir. Bu hesaplar, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için ideal bir yol sunar. İşte 65 bin TL'ye banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi...
Giriş Tarihi: 03.09.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 23:43
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