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65 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Nakit parayı muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları oldukça yaygın bir seçenektir. Bu hesaplar, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için ideal bir yol sunar. İşte 65 bin TL'ye banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 23:43
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65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Vatandaşlar ellerindeki nakit parayı en iyi şekilde değerlendirmek için mevduat hesaplarını tercih ediyorlar. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu araştırmak önemli. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için 32 günlük mevduat hesapları oldukça popüler. 65 bin TL gibi bir miktar için hangi bankada ne kadar kazanılacağını hesaplamak için mevduat faizi getirilerini sizin için karşılaştırdık.

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65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

VADELİ MEVDUAT NE DEMEK?

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.

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65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.

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65 Bin TL’ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!

HESAP NASIL AÇILIR?

Vadeli mevduat hesabını açabilmek de vadesiz mevduat hesabını açabilmek kadar kolaydır. On sekiz yaşını tamamlamış olan bütün bireyler vadeli mevduat hesabını açtırabilir. Bu işlem için bankanın kişilerden istemiş olduğu belgeler ile şubeye giderek hesap açılış protokolü imzalamak gereklidir.