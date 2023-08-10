10 Ağustos 2023, Perşembe
%5'lik ek artışla oranlar açığa çıktı! SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!
Temmuz zammıyla birlikte 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, maaşlarında zamlı ödemeleri almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5.500 TL olarak belirlenmiş ve ara dönem düzenlemesiyle 7.500 TL'ye yükselmişti. Aylıklarla ilgili Ekim ayında yeniden bir düzenleme olabilir. Buna göre maaşlar silbaştan hesaplanacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:58
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