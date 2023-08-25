HaberlerGaleri5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti!1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...
5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti!1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...
Erken emeklilik müjdesi son dakika duyuruldu! EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen ev hanımlarına emeklilik şartları ise Türkiye'nin gündeminde. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği erken emeklilik hakkında detaylar merak konusu oluyor. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5.400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4.500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik formülleri...
Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:09Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 06:10