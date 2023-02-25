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Haberler Galeri 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Emekli promosyon ödemeleri gündemdeki yerini alırken Şubat bitmeden anlaşmasını yapan kazanacak. Peki en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte konuya ilişkin banka banka detaylar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:56
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5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

Şubat ayının bitmesine sayılı günler kala emekli promosyonları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli 3 yıl kalma sözü verdikleri takdirde bankaların maaşlara göre belirledikleri promosyon ödemelerinde tek sefere mahsus yararlanabiliyor. Emekliye can suyu olan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik göstermektedir. Peki Akbank, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

23 BİN TL TAHMİNİ

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişinin emekli olması beklenirken bir yandan da en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları oldu. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

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5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bankalar 23 bin liraya varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Bu rakamlar iddia olup her emekli maaşına göre promosyon ödeme tutarları da farklılık göstermektedir.

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5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

BANKALARDA EYT HAZIRLIĞI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.

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5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Aylarca bekleyenler kazandı! Acele edin son 3 gün...

Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.