03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi sıklıkla araştırılıyor. Birçok banka 2023 yılıyla birlikte faiz oranlarını güncelledi. Şubat 2023 ile birlikte evlenmeyi düşünen ya da anlık nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemeye başladı. QNB Finansbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası gibi bankaların kredi oranları ve ödeme tabloları ortaya çıktı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 18:08
  • 1
  • 16
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL’lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar merak konusu oldu. Anlık para ihtiyacı oluşan vatandaşlar için nefes olan ihtiyaç kredisi ve banka faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi geri ödeme hesabı öğrenilmeye çalışılıyor. QNB Finansbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL’lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

İhtiyaç kredisi, bireylerin ticari amaçlar dışında eğitim, seyahat, evlilik, taşınma, alışveriş, beyaz eşya gibi ya da mevcut borcu bulunan kişilerin her türlü ihtiyacını karşılamak farklı vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir. İhtiyaç kredisi belirli süre karşılığında tüketicilere verilir.

  • 3
  • 16
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL’lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

Kredi çekerken alınan miktardan fazlasını bankalara geri ödemek gerekiyor. Bunun nedeni ise bankaların belirlediği faiz oranlarıdır. Ödeme planı banka ve tüketici arasında belirlenen vadelere göre değişir.

  • 4
  • 16
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL’lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç kredisi çekebilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

  • 5
  • 16
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL’lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!

*18 yaşından büyük olmak