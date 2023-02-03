HaberlerGaleri50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi sıklıkla araştırılıyor. Birçok banka 2023 yılıyla birlikte faiz oranlarını güncelledi. Şubat 2023 ile birlikte evlenmeyi düşünen ya da anlık nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemeye başladı. QNB Finansbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası gibi bankaların kredi oranları ve ödeme tabloları ortaya çıktı. İşte detayları...