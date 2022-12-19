20 Aralık 2022, Salı
5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! EYT'de ana kadro açığa çıktı! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...
SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için atılan adımlar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemeyi bekleyenler emeklilik planları yapmaya başladı. Bakan Bilgin Bilgin, "Uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir. Mali boyutu dışında teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz" dedi. İşte EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 19:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 17:27
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