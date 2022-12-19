5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! EYT'de ana kadro açığa çıktı! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili detaylar Aralık ayının sonuna geldiğimiz dönemde netleşmeye başladı. Yaş şartının tamamen ortadan kalkması gündemde yer alıyor. Yaş şartının ortadan kalkmasının halinde en önemli konu eksik primlerin tamamlanması olacak. Bu durumda bazı formüller ile prim eksiğini tamamlamak mümkün olacak. EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli olması bekleniyor. Hal böyle olunca," Eksik primi olanlar ne yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, EYT ile ilgili son dakika gelişmeler!