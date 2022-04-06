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Haberler Galeri 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

Ekonomi gündeminde en çok yer alan ve son dakika gelişmelerin yakından takip edildiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Emeklilik milyonlarca çalışanın hayali ve yaşa takılanlar için bir umut ışığı doğunca heyecan yarattı. 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes emekli olabilecek mi, primi dolan 950 bin kişi emeklilik hakkını elde edebilecek mi? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT'de yaş ve prim kriteri üzerinde yoğun bir şekilde duruluyor. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 17:52
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT’de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ekonomi gündeminden düşmüyor ve 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiren bu konuyla ilgili 3 kriter üzerinde duruluyor. 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor ve EYT'de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunun açılıp açılmayacağı heyecanla beklenirken emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceğine ilişkin formüller üzerinde duruluyor ve konuya dair detaylar haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT’de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

YAŞ-PRİM KRİTERİ

EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.

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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT’de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

Çalışmalar kapsamında bu kesimin hangi şartları sağlamaları halinde emekli olacağı karara bağlanacak. Bir formül, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması.

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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT’de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

Diğer formül ise primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması. Ya da iki şartın birden dikkate alınabileceği belirtiliyor.

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5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanları yakından ilgilendiriyor! EYT’de erkekler için 25 yıllık çalışma süresi ön plana çıkıyor!

Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıl süresini (2021 yılına göre 1996 ve öncesinde sigortalı olanlar bu şartı tamamladı), kadınlar için 20 yıl süresini (1999 öncesi sigortalı olanlarda bu süre doldu) geçenler kapsama giriyor.