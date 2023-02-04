HaberlerGaleri5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT'de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... EYT'de Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
EYT yasasının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin hemen ardından prim günü şartı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş yeni düzenleme ile birlikte emeklilik hayallerine kavuşacak. Detayları netleşen EYT düzenlemesinde prim günü hesaplama işlemleri merak konusu oldu. Peki EYT için prim günü kaç olmalı? Erkek ve kadında EYT şartları neler? İşte merak edilenler.