50 Bin TL'ye Ne Kadar Kazanırım? Banka Banka 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi Hesabı!
Elinde nakit bulunduran vatandaşlar hem mevcut paralarını muhafaza etmek hem de belirli bir getiri sağlamak için mevduat hesaplarına yatırabiliyor. Her bankanın kendi mevduat hesaplarında farklı farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır. Peki hangi bankada 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım?
Giriş Tarihi: 02.03.2023
15:01
32 günlük mevduat hesabı faiz oranları ne kadar sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ellerinde nakit bulunduran vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına aktararak hem paralarını muhafaza ediyor hem de kar elde ediyor. Peki hangi bankada 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Banka banka 32 günlük mevduat faizi getirisi hesabı...
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MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.
VADELİ MEVDUAT NE DEMEK?
Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.
Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.
HESAP NASIL AÇILIR?
Vadeli mevduat hesabını açabilmek de vadesiz mevduat hesabını açabilmek kadar kolaydır. On sekiz yaşını tamamlamış olan bütün bireyler vadeli mevduat hesabını açtırabilir. Bu işlem için bankanın kişilerden istemiş olduğu belgeler ile şubeye giderek hesap açılış protokolü imzalamak gereklidir.