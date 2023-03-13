13 Mart 2023, Pazartesi
5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?
Ölen sigortalının ardından mirasçısına bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar araştırılıyor. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için sigortalının bir süre prim ödemiş olması gibi bir takım şartlar bulunmaktadır. 2023 zamlarıyla beraber ödemeleri artan dul ve yetim aylığının detayları merak ediliyor. Peki ölüm aylığı alma şartları neler? Kimler ölüm aylığı alabilir?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 19:11
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