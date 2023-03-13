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Haberler Galeri 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

Ölen sigortalının ardından mirasçısına bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar araştırılıyor. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için sigortalının bir süre prim ödemiş olması gibi bir takım şartlar bulunmaktadır. 2023 zamlarıyla beraber ödemeleri artan dul ve yetim aylığının detayları merak ediliyor. Peki ölüm aylığı alma şartları neler? Kimler ölüm aylığı alabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 19:11
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5 yıl şartıyla 1,430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK’ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

Kimler ölüm aylığı alabilir sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet tarafından dönemsel olarak destek ödemleri gerçekleşmektedir. Bunlardan biri olan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki kimler ölüm aylığı alabilir? 2023 ölüm aylığı ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 yıl şartıyla 1,430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK’ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

ÖLÜM AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

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5 yıl şartıyla 1,430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK’ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

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5 yıl şartıyla 1,430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK’ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

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5 yıl şartıyla 1,430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK’ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?

5 YIL ŞARTI

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.