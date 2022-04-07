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Haberler Galeri 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

Ayçiçek yağı fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve hangi markette ne kadara satıldığı merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar markete gitmeden önce güncel indirimleri ve kampanyaları öğrenmek ve bütçesini buna göre ayarlayarak bir tercih yapmak istiyor. 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor, stok yapmak isteyenler birden fazla alarak rahat etmek istiyor. Marketler zincirlerinde adeta bir rekabet var. Yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağının Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:35
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5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL’den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

Ekonomi gündemindeki yerini koruyan ayçiçek yağı fiyatları her gün merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor ve bütçeye en uygun fiyatı veren markete giderek satın alım yapmak isteniyor. 5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL'den satılıyor, farklı gramajlarda ve markalardaki ayçiçek yağları fiyat değişiklikleriyle de ön plana çıkıyor. Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimleri haberimizden inceleyerek tercihinizi yapabilir ve gideceğiniz market şubesini ziyaret edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL’den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

A101 Abalı Ayçiçek Yağı Pet 5 L
₺165,00

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5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL’den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

A101 Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L
₺46,50

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5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL’den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

A101 Yudum Ayçiçek Yağı 1 L
₺30,90

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5 lt ayçiçek yağı 174,90 TL’den satılıyor! 📣 Migros, Carrefoursa, ŞOK, A101 ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler! Marketlerde rekabet yarışı...

A101 Vera Ayçiçek Yağı 1 L
₺32,50