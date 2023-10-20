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Haberler Galeri 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Emekliye Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL ikramiye için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi'ni bazı emekli vatandaşların haricinde herkes alacak. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin detaylar….

Giriş Tarihi: 20.10.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 07:10
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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri sabırsızlıkla Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL'nin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Bakanlar Kurulu Kabine'sinin ardından emeklilere verilecek 5 bin TL ek ödemeye ilişkin açıklamada bulunmuştu.

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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi…

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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL emeli ikramiyesinin kasım ayının 1 ila 15'i arasında hesaplara 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre yatması bekleniyor.

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5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklileri 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ'Nİ KİMLER ALAMAYACAK?

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesini hem emekli olup hem de çalışan vatandaşlar alamayacak.