5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

"Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve dul ve yetimleri de içeren emekliye 100. yıl ikramiyesi için beklenen tarih açıklandı. Bir defaya mahsus olarak verilecek bu ödemelerin Kasım ayında yatacağı öğrenildi. Şimdi ise vatandaşlar, "5 bin TL ikramiye ayın kaçında yatacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 5000 TL ikramiye tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...