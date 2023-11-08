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Haberler Galeri 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

"Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve dul ve yetimleri de içeren emekliye 100. yıl ikramiyesi için beklenen tarih açıklandı. Bir defaya mahsus olarak verilecek bu ödemelerin Kasım ayında yatacağı öğrenildi. Şimdi ise vatandaşlar, "5 bin TL ikramiye ayın kaçında yatacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 5000 TL ikramiye tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 15:34
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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika duyuruldu. Türkiye genelinde 12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayacak olan bu özel ikramiye, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olarak ödenecek. İşte, 100. yıl ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

EMEKLİ CUMHURİYET İKRAMİYESİ HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!

Kabine Toplantısı sonrası açıklanan çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre ödemelerde kritik haftaya girildi. Hesaplar kontrol edilmeye başlıyor.

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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Buna göre ödemelerin en geç gelecek hafta hesaplarda olması bekleniyor.

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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Ödeme almak için ilk kriter emeklinin çalışmaması olacak.

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5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri! Dul ve yetim maaşı alanlar...

Normal şartlarda ikramiye alan gruplar şöyle:

➡SSK ve Bağ-Kur emeklileri
➡Emekli Sandığı emeklileri
➡Şehit yakınları ve gaziler
➡Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
➡Ölüm aylığı alanlar
➡Şeref aylığı alanlar
➡Geçici köy korucuları
➡Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri
➡Şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri