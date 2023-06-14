14 Haziran 2023, Çarşamba
5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 8.100 TL+ yüzde 25.26... Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını duyurmuştu. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre zamlı öğretmen, şube müdürü, polis memuru maaşı 2023!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:54
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