4/D'li kamu işçisi tediye TARİHLERİ | En az 3 bin 100 TL hesaplarda! 2. taksit için tarih netleşti! Nisan 2023 ilave tediye hangi tarihte, ne zaman?

İlave tediye ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Yıl içerisinde 2 eşit parçada ödemesi yapılan ilave tediye, kamuda çalışan binlerce işçiyi yakından ilgilendiriyor. Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. Peki 4/D'li kamu işçisi tediye ödemeleri yattı mı, yatacak mı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.04.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 14:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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