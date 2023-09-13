HaberlerGaleri4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Ocak zammı + 7.500 TL verilecek!
4C, SSK Bağ-Kur, emeklisine ek ödeme müjdesi! Miktarlar yenilendi! Ocak zammı + 7.500 TL verilecek!
Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak emeklileri sevindiren haberin detaylarını paylaştı. Bu gelişme, emeklilerin ekonomik durumunu olumlu bir şekilde etkileyecekken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırması bekleniyor. İşte bankaların Eylül ayı ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 13.09.2023 08:46Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:48