4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, milyonlarca kişi SGK emekli zammı açıklamasını bekliyor. Emeklilerin ekonomik refahını koruma amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, Meclis'in açılması ve ekonomik konuların öncelikli olarak ele alınması planlanıyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, Ocak ayında yapılacak olan memur zamlarını referans alacak. Emekliler enflasyon zammının oranını kesin olarak öğrenmek için 3 Ocak 2024 tarihini bekleyecek. İşte yapılan son hesaplamaların ardından ortaya çıkan maaşlar...