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Haberler Galeri 4A 4B'lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

4A 4B'lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

Emeklilerin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme çalışmaları sürerken, önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecek enflasyon artışı için ilk ipuçları gelmeye başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon verilerine göre güncellenecek. TÜİK, Temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 9.49 olarak duyurdu. Bu veri, geride kalan 5 aylık dönemin enflasyon verilerini beklemekle birlikte, gelecek dönemdeki zam oranlarının tahminini yapmada önemli bir referans noktası oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 06:40
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4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, milyonlarca kişi SGK emekli zammı açıklamasını bekliyor. Emeklilerin ekonomik refahını koruma amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, Meclis'in açılması ve ekonomik konuların öncelikli olarak ele alınması planlanıyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, Ocak ayında yapılacak olan memur zamlarını referans alacak. Emekliler enflasyon zammının oranını kesin olarak öğrenmek için 3 Ocak 2024 tarihini bekleyecek. İşte yapılan son hesaplamaların ardından ortaya çıkan maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak..

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4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

TEMMUZ AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık %38,21, aylık %3,92oldu

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4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

HESAPLAMALAR YAPILDI

Bugün yeni bir tahmin daha geldi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek. Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak.

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4A 4B’lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme için de hazırlık yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların başladığını söyledi.