HaberlerGaleri4A 4B'lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...
4A 4B'lilere yeni zam hesabı yapıldı! SSK BAĞ-KUR emekli maaşları şekillendi! 7.500,8.000,8.500 TL alanlar...
Emeklilerin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme çalışmaları sürerken, önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecek enflasyon artışı için ilk ipuçları gelmeye başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon verilerine göre güncellenecek. TÜİK, Temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 9.49 olarak duyurdu. Bu veri, geride kalan 5 aylık dönemin enflasyon verilerini beklemekle birlikte, gelecek dönemdeki zam oranlarının tahminini yapmada önemli bir referans noktası oldu.
Giriş Tarihi: 29.08.2023 06:37Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 06:40