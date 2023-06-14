14 Haziran 2023, Çarşamba
4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…
Erken emeklilik için 10, 12.5, 15 yıl formülü çıktı. EYT düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik kapısını açarken kapsam dışında kalanlar içinse farklı yöntemler bulunabiliyor. BAĞ-KUR, SSK'lılar için erkek ve kadın yaş tablosu şekillendi. -900, -1800 günle emeklilik çemberine dahil olmak mümkün. Peki 10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor? 12.5 yıl ile emeklilik için neler gerekiyor? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:59
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