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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

Erken emeklilik için 10, 12.5, 15 yıl formülü çıktı. EYT düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik kapısını açarken kapsam dışında kalanlar içinse farklı yöntemler bulunabiliyor. BAĞ-KUR, SSK'lılar için erkek ve kadın yaş tablosu şekillendi. -900, -1800 günle emeklilik çemberine dahil olmak mümkün. Peki 10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor? 12.5 yıl ile emeklilik için neler gerekiyor? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:59
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4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! SSK, BAĞ-KUR Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

Bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim günüyle erken emeklilik kapısı açılıyor. EYT kapsamında emekli olamayanlar için farklı yöntemleri de bulunuyor. Peki 10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor? 12.5 yıl ile emeklilik için neler gerekiyor? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! SSK, BAĞ-KUR Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik için gerekli prim günü tamamlayanlara da bir imkan bulunuyor.

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4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! SSK, BAĞ-KUR Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor. Bu yol ile bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim yetiyor. Ancak burada bazı kesimlere yaş şartı devreye giriyor. Bazı sigortalılar için de prim indirimi gündemde. İşte az primle emekli olma yolları…

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4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! SSK, BAĞ-KUR Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! -900, -1800 günle kapsama girin! SSK, BAĞ-KUR Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.