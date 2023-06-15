4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur emeklisine zam müjdesi! Emekli maaş zammında yeni hesap çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğu müjdesi kısa süre önce verilmişti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ışında maaş hesaplamaları da hız kazanmış oldu. Seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi de ek artış imkanı sağlayacak. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zam hesaplaması için son güncellemeler!