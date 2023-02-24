4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız!

4A, 4B, 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kere yapılan bu ödemelere dair detaylar merak ediliyor. Bu sene milyonlarca EYT'linin de yararlanacağı bayram ikramiyesinin artıp artmayacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023'te emekli ikramiyesi artacak mı? Kaç tl, ne kadar olacak?