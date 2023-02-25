4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız!

Her yıl yılda iki kez emekli ve SGK tarafından belirlenen kişilere ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. 2023 yılının gelmesiyle birlikte ikramiye miktarları merak konusu oldu. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar? SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve bu yıl milyonlarca EYT emeklisinin yaralanacağı bayram ikramiyelerine dair detaylar haberimizde.