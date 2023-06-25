HaberlerGaleri49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...
49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...
49-50-51-52 yaşında olanlara müjde son dakika geldi. EYT düzenlemesi sonrasında erken emeklilik için detaylar merak ediliyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. 2000 sonrası sigortalılar olanlar için kademeli emeklilik formülü masada bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? Kademeli emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında gelişmeler!