49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar emeklilik reformu için atılacak adımları merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın göreve gelmesinin ardından yeni düzenlemeler için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. Hal böyle olunca,"Erken emeklilik için hangi şartlar aranacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...