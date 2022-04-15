📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

Emekli olacağı günün hayalini kuran vatandaşlar bu hayale kaç yaşında ulaşabileceğini merak ederken bir yandan da erken emekli olmanın yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği bazı şartları taşıyanlar için 48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil. Prim gün sayısını doldurmanın yanı sıra diğer gereklilikleri de yerine getirenler erken emekli olmanın şansını yakalıyor. Milyonlarca çalışan bu şartları öğrenmek istiyor ve haberimizden tüm detaylara ulaşabilirler.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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