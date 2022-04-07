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Haberler Galeri 🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

Uzun yıllar boyunca sigortalı olarak iş hayatında hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı günü beklerken bir yandan da erken emeklilik hakkında bilgileri araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı şartların sağlanması durumunda emeklilik hakkını daha erkene çekiyor ve bu noktada borçlanmalar ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Kadınlarda doğum erkeklerde ise askerlik borçlanmaları yoğun ilgi görüyor. 46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün. SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:20
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🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar, böylece 46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün oluyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler gibi detaylar emeklilikte ön plana çıkan kurallar arasında yer alıyor ve tarihi de yakından etkiliyor. Milyonlarca çalışan SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor ve bu konuda araştırmalarını hızlandırıyor. İşte erken emekliliğe ilişkin tüm ayrıntılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;

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🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

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🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

52 YAŞINDA VE 56 YAŞINDA NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?

Posta Gazetesi yazarlarından Sosyal Güvenlik Eksperi Ekrem Sarısu okurlarından gelen emeklilik sorularını cevaplarken erken emekli olmak isteyen şahıslara de yol gösterdi. Sarısu bir okurundan gelen "23 Nisan 1970 doğumluyum. 3 Şubat 1997 tarihinde 657'ye tabi olarak atandım. 390 günlük SSK hizmetimi birleştirdim. Bu şartlarda ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap verdi.

Okurunun 52 yaşında emekli olma ihtimalini bildiren Sarısu "90 günlük SSK prim ödemeniz memuriyet sürenizden evvelce olmalı. Emekli Sandığı'ndan emekli olmak amacıyla 20 tam sene fiili hizmet vakti ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 52 yaşınızı dolduracağınız 23 Nisan 2022'de emekli olabilirsiniz" diyerek 2022 senesinin 52 yaşında emekliliğin olası olduğunu söyledi.

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🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

1971 doğumlu olan ve 3 Haziran 99 tarihli işe girişi olan bir başka okurunun sarısını da cevaplayan Sarısu emeklilik amacıyla 20 sene sigortalılık vakitı, 5975 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabi olduğunu söyleyerek 56 yaşını beklemesi gerekliliğini söyledi.