HaberlerGaleri🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...
🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün!🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...
Uzun yıllar boyunca sigortalı olarak iş hayatında hizmet veren vatandaşlar emekli olacağı günü beklerken bir yandan da erken emeklilik hakkında bilgileri araştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli başlı şartların sağlanması durumunda emeklilik hakkını daha erkene çekiyor ve bu noktada borçlanmalar ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. Kadınlarda doğum erkeklerde ise askerlik borçlanmaları yoğun ilgi görüyor. 46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün. SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.