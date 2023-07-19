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Haberler Galeri 41'den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

41'den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor. Yaş şartını doldurmayı beklemeden daha erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bunların çeşitli yollarını araştırıyor. Daha öncesinde 18 meslek erken emeklilik imkanından yararlanırken bu sayı 41'i aştı. İşte talih kuşunun konduğu o meslekler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:57
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41’den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Yaş şartını doldurmayı beklemeden emekli olmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi erken emeklilik için tek yol değil. Bazı meslek gruplarına talih kuşu kondu. 41'den daha fazla mesleğe emeklilik yolu açıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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41’den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi.

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41’den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

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41’den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

● Cıva üretimi işleri

● Madencilik ve yeraltı işleri

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41’den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

● Sahil Güvenlik Komutanlığı