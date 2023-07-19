41'den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor. Yaş şartını doldurmayı beklemeden daha erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bunların çeşitli yollarını araştırıyor. Daha öncesinde 18 meslek erken emeklilik imkanından yararlanırken bu sayı 41'i aştı. İşte talih kuşunun konduğu o meslekler...