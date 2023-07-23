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Haberler Galeri 41'den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

41'den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Emekli olmak için yaş şartını doldurmadan daha erken emekli olmanın yolları, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan erken emeklilik imkanı, şimdi 41'i aşarak daha fazla meslek dalına kapı açtı. Vatandaşlar, bu talihli meslekleri ve erken emeklilik şartlarını öğrenerek aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor. İşte erken emeklilik bekleyenlere büyük jestin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 15:34
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41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Yaş şartını doldurmayı beklemeden emekli olmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi erken emeklilik için tek yol değil. Bazı meslek gruplarına talih kuşu kondu. 41'den daha fazla mesleğe emeklilik yolu açıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi.

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41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

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41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

● Cıva üretimi işleri

● Madencilik ve yeraltı işleri

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41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

● Sahil Güvenlik Komutanlığı