41'den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...

Emekli olmak için yaş şartını doldurmadan daha erken emekli olmanın yolları, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Daha önce 18 meslek grubuna tanınan erken emeklilik imkanı, şimdi 41'i aşarak daha fazla meslek dalına kapı açtı. Vatandaşlar, bu talihli meslekleri ve erken emeklilik şartlarını öğrenerek aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor. İşte erken emeklilik bekleyenlere büyük jestin detayları...