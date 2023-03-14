4 veri kala emeklinin zam oranı netleşti! SSK 6.702, Bağ-Kur 6.001, memura 13.637 TL! Tabloya bak maaşını öğren! İntibak, en düşük zamlı...

Emekli ve memur maaşları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında 2 enflasyon verisi netleşmiş oldu. Böylelikle maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. Ocak 2023'te maaşlara yapılan zam oranı sonrasında en düşük maaş 5.500 TL olarak açıklandı. Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 10 rakamı ortaya çıktı. Hal böyle olunca," En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zam hsaplaması için detaylar!