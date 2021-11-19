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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan duyurulan ilana göre; kurum bünyesinde istihdam edilecek toplam 124 kişi için kadro açıldı. Sözleşmeli personel olarak görev yapacak personellerin maaşları 4-5-6 bin TL arasında değişecek. Başvurular 29 Kasım 2021'de saat 9:30'da başlayıp, 3 Aralık 2021'de saat 17:30'da sona erecek. İnternet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilecek ilana yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte, İçişleri Bakanlığı 124 personel alımı!

Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:36
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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

İçişleri Bakanlığı 124 personel alımı! 4-5-6 bin TL maaşla personel alımı için başvuru dönemi başlıyor. Kurum bünyesine alınacak toplam 124 personel arasında mühendis, avukat, mütercim-tercüman, arşiv uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı ve çağrı karşılama personeli gibi personeller bulunuyor. 29 Kasım'da başlayacak başvuru döneminin şartları açıkladı. İşte; İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

Resmî Gazete'de yayınlanan ilana göre; mühendis, avukat, mütercim-tercüman, arşiv uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı ve çağrı karşılama personelleri istihdam edilecek.

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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

Bakanlık, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Artvin, Bilecik, Balıkesir, Çorum, Denizli, Bitlis, Çankırı, Eskişehir, Hakkari, Edirne, Erzurum, Karaman, Kars, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kastamonu, Kayseri, Ordu, Rize, Mardin, Muş, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Uşak, Yozgat, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'taki merkezlerine toplamda 124 personel alacak.

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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

BAŞVUU NASIL YAPILIR?

Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet'ten İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak.

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4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!

Başvurular 29 Kasım 2021'de saat 9:30'da başlayıp, 3 Aralık 2021'de saat 17:30'da sona erecek. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.