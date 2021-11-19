19 Kasım 2021, Cuma
4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı! Bütün illerden başvuru yapılabiliyor!
İçişleri Bakanlığı'ndan duyurulan ilana göre; kurum bünyesinde istihdam edilecek toplam 124 kişi için kadro açıldı. Sözleşmeli personel olarak görev yapacak personellerin maaşları 4-5-6 bin TL arasında değişecek. Başvurular 29 Kasım 2021'de saat 9:30'da başlayıp, 3 Aralık 2021'de saat 17:30'da sona erecek. İnternet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilecek ilana yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte, İçişleri Bakanlığı 124 personel alımı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:36
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