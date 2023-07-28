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Haberler Galeri 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!

32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!

Bugün birikim yapmak ve parayı güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercihi, mevduat hesapları oluyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranları, yatırım yapmayı düşünen kişiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi, potansiyel kazançları önceden tahmin etmek isteyenlere yardımcı oluyor. İşte yastık altında parası olana gün doğduracak birikim.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2023 23:28
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32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!

Güvenli bir şekilde birikim yapmak isteyenlerin tercihi mevduat hesapları oluyor. Bankaların sunulan avantajlar ve faiz oranları, yatırım yapacak olanların ilgisini çekiyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi, potansiyel kazançları önceden tahmin etmekte yardımcı oluyor. Yatırım süresi boyunca elde edilecek faiz tutarı, birikim yapmak isteyenlerin karar verme sürecinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastık altı TL bulundurana gündoğdu!

ING
e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı:%35

Net Kazanç: 7.287,67 TL

Vade Sonu Tutar: 257.287,67 TL

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32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastık altı TL bulundurana gündoğdu!

Odea
Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı %36

Net Kazanç 7.495,89 TL

Vade Sonu Tutar 257.495,89 TL

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32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastık altı TL bulundurana gündoğdu!

Alternatif Bank
VOV Hesap

Faiz Oranı %35

Net Kazanç 7.287,67 TL

Vade Sonu Tutar 257.287,67 TL

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32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastık altı TL bulundurana gündoğdu!

Fibabanka
Kiraz Hesap

Faiz Oranı %31

Net Kazanç 6.454,79 TL

Vade Sonu Tutar 256.454,79 TL