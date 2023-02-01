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Haberler Galeri 3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

2023 ilk aylarında sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesi belediye işçilerine kadro düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri gündeme taşıdı. Belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin gözü kadro ile ilgili detaylara çevrildi. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için 3+1 modeli uygulanacak. Peki Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:14
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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

Belediye işçilerine kadro ile ilgili detaylar sıklıkla araştırılıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar belediye işçilerine kadro ile ilgili gelişmelere merak saldı. 2023 yılıyla birlikte taşeron işçiye kadro var mı, gelecek mi araştırılan konular arasında. Peki belediye işçilerine kadro 2023 son durum ne? Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KADRO YOLU

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu.

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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak. Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek.

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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.