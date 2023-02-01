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3+1 ANAHTARINA MEMURLUK YOLU! Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? BELEDİYE İŞÇİLERİNE kadro 2023 | Ne zaman gelecek?
2023 ilk aylarında sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesi belediye işçilerine kadro düzenlemesi ile ilgili gelişmeleri gündeme taşıdı. Belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin gözü kadro ile ilgili detaylara çevrildi. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için 3+1 modeli uygulanacak. Peki Belediye çalışanlarına kadro gelecek mi? Taşeron işçiye kadro var mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler.