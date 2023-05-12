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Haberler Galeri %30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...

%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara enflasyon ve refah payı artışı geleceği müjdesini verdi. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ve kamu işçisine yapılan zam oranları sonrasında yüzde 30, 35, 40 ve 45 dolaylarında yeni hesaplar listelendi. İşte, emekliye temmuz maaş zam hesabı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:12
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%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ışığında maaşlara zam uygulanacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon oranları sonrasında geriye 2 veri kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı ile refah payı düzenlemesi yapılacağı müjdesini verdi. Kamu işçilerine yüzde 45 zam uygulanması sonrasında hesaplamlar hız kesmeden başladı. İşte, emekli temmuz maaşına yeni hesap!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz."

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%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

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%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur’luya KÖK maaş...

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."