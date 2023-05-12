%30 - %35 - %45 oranla hesaplandı! Emekli maaş zammı hesabı ayyuka çıktı! 7.500 alana 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur'luya KÖK maaş...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maaşlara enflasyon ve refah payı artışı geleceği müjdesini verdi. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret ve kamu işçisine yapılan zam oranları sonrasında yüzde 30, 35, 40 ve 45 dolaylarında yeni hesaplar listelendi. İşte, emekliye temmuz maaş zam hesabı!