3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kamu ve özel bankaların emekli promosyon yarışları tüm hızıyla sürüyor. Mart ayında promosyon rakamları güncellenirken bir yandan da EYT hazırlıkları başladı. 3 yıl kalma sözü verene ilk maaşla beraber tek seferlik promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?