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Haberler Galeri 3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b'liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Kamu ve özel bankaların emekli promosyon yarışları tüm hızıyla sürüyor. Mart ayında promosyon rakamları güncellenirken bir yandan da EYT hazırlıkları başladı. 3 yıl kalma sözü verene ilk maaşla beraber tek seferlik promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:30
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3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b’liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve EYT'lilerin gözü banka promosyon rakamlarında. Güncel emekli promosyon ücretleri Mart ayıyla birlikte güncellendi. Mart ayına sayılı günler kala emekliler bankaları araştırmaya başladı. Peki emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Maaşa göre belirlenen emekli promosyonlarına dair detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b’liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

MART AYI PROMOSYON ÖDEMELERİ

Mart ayı promosyon güncel listesi henüz açıklanmadı. Bankalardan kampanya duyuruları geldiğinde haberimize eklenecektir...

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3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b’liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunması gerekiyor. Banka şubesinden bildirim yapılabildiği gibi e-Devlet kapısından da yapılabiliyor.

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3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b’liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği de yapılabiliyor. Fakat mevut bankada kalınan bankanın promosyon ödemesi alınıyor ve kalanı iade ediliyor.

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3 yıl MAAŞ SÖZÜ VERENE 7.500 TL Ödeme! MART ayında 4a-4c-4b’liye 1.000 lira BONUS! Emekli PROMOSYON rakamları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

ING bank:

Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira veriliyor. Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcayana 1.000 lira bonus. Böylece emekliler hem promosyon ödemesi hem de 1000 TL tutarındaki bonus ödemesi alabiliyor.