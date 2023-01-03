HaberlerGaleri3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tütün ürünlerine tüketen vatandaşlar kullandıkları markalarda değişim yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...