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Haberler Galeri 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tütün ürünlerine tüketen vatandaşlar kullandıkları markalarda değişim yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:48
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3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından detaylar merak ediliyor. Sigara tiryakileri kullandıkları sigara markalarında zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte, hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

HANGİ MARKA SİGARALARA, NE KADAR ZAM GELDİ, EN UCUZU HANGİSİ?

Sigara fiyatlarına zam geldiğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şu an en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL

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3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Sigaraya zam gelirse en yüksek sigara fiyatı 58 TL olacağı iddiaları dolaşıyor.

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3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...

SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;

Kalp ve damarlar zarar görmektedir.