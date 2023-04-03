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Haberler Galeri 2 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

2 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı başladı. TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi ile 28.340 hak sahibi belirlenecek. 19 Nisan'da son erecek TOKİ İstanbul kura çekimi ile 50 bin konutun hak sahibi belirlenerek 81 ilde yükselecek 250 bin sosyal konutun tüm hak sahipleri de belli olmuş olacak. Son kuraların tamamlanmasıyla TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ konutları kazananların isimleri...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:37
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3 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

TOKİ İstanbul kuraları bugün açıklanıyor! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor. 8 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esener TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kura sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2 Nisan 2023 İstanbul, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

TOKİ ARNAVUTKÖY BAŞAKŞEHİR ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Dün Avrupa Yakası'na geçen TOKİ İstanbul kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28.340 konutun hak sahibini belirlemek için bugün saat 10.00'da Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Eş zamanlı olarak TOKİ TV'de ve TOKİ resmi Youtube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

1 NİSAN TOKİ CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE

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3 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar e-Devlet TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kazanan isim listesini görebilecek.

TOKİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

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3 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

TOKİ İSTANBUL KURASI ETAP ETAP KONUT SAYILARI

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek.

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3 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! TOKİ KURA ÇEKİMİ İZLE | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!

ÇEKİLİŞ 19 GÜN SÜRECEK

TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 10.00'da başlayacak. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek.