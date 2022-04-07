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Haberler Galeri 📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

Emeklilik milyonlarca kişinin hayali, uzun yıllar çalışma hayatında hizmet verenler bu hayale kavuşmak için başvuru şartlarını araştırırken herhangi bir nedenden ötürü çalışma hayatına ara verenlere de müjdeli haber geldi. 25 yıl evli kalana emekliliğin yolu açılıyor ve ibraz edeceği belge ile başvurarak maaşının anında bağlanmasını sağlıyor. Bir süre çalıştıktan sonra örneğin çocuk sonrasında işi bırakmak zorunda kalsa ev hanımları için de emeklilik çok uzakta değil ve konuya dair tüm detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ev hanımlarına emekliliğin başvuru şartlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:33
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geldi ve ev hanımlarının gündeminde yoğun bir yer oluşturuyor. Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor, ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor. Emeklilik herkesin hayali ve bu hayale kavuşabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekiyor. Ev hanımlarına emekli maaşının bağlanabilmesi için 25 yıl evli kalma koşulunun yanı sıra diğer şartların neler olduğu merak ediliyor. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor.

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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat.

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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

NASIL BAŞVURULUYOR?

İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli.

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📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor.