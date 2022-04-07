📣25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! Bu belgeyi getirenlerin maaşları bağlanıyor! Ev hanımlarına emekliliğin yolu açılıyor! Başvuru şartları...

Emeklilik milyonlarca kişinin hayali, uzun yıllar çalışma hayatında hizmet verenler bu hayale kavuşmak için başvuru şartlarını araştırırken herhangi bir nedenden ötürü çalışma hayatına ara verenlere de müjdeli haber geldi. 25 yıl evli kalana emekliliğin yolu açılıyor ve ibraz edeceği belge ile başvurarak maaşının anında bağlanmasını sağlıyor. Bir süre çalıştıktan sonra örneğin çocuk sonrasında işi bırakmak zorunda kalsa ev hanımları için de emeklilik çok uzakta değil ve konuya dair tüm detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ev hanımlarına emekliliğin başvuru şartlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 12:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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