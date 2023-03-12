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Haberler Galeri 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

Emeklilik için bazı şartlar sunuluyor ve şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. 25 yıl evli kalana emeklilik için detaylar ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. Müracat şartlarını yerine getirenler SGK tarafından onaylanması halinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 21:10
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25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

Çalışma hayatında yer almayan kadınlara emeklilik fırsatının detayları merak ediliyor. SGK tarafından sunulan şartları yerine getirenler emeklilik imkanından yararlanabilecek. Çalışma imkanı bulamayan kadınlar için bu sistem kolaylık sağlıyor. Ancak daha önce sigortalı bir yerde çalışmamış olanlar için Bağkur şartları geçerli oluyor. Öte yandan 1 Ekim 2008 öncesi bir sigorta başlangınız var ve prim yetersizse 1261 günü geçmeyerek SSK'dan emekli olabilirsiniz. İşte, ev hanımlarına emeklilik için aranan şartlar ve detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

25 yıl evli kalan emekli olabilir mi?

EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK

Emeklilik için prim , yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da kinde primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor.. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı…

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25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandoı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir. Böymle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım…

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25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

ÜÇ ŞART VAR AMA…

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

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25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...

Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.