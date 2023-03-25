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Haberler Galeri 25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgualma ekranı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı sürüyor.TOKİ Tuzla kura sonuçları e- devlet üzerinden sorgulanabiliyorken, canlı yayın çekilişleri 29 Mart'a kadar devam edecek. Başvurularını yapan vatandaşlar, TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi nereden öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Tuzla TOKİ çekiliş sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:13
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25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

TOKİ Tuzla kura çekilişleri devam ediyor. Cumhuryet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı, ülkemizde yaşanan depremlerin ardıdnan yeniden başladı. İstanbul Tuzla kura çekilişi 29 Mart tarihine kadar devam edecek. 3+1, 2+1 kura çekiliş sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki TOKİ Tuzla konura sonuçalrı açıklandı mı? İşte, isim isim liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul TOKİ kura çekilişleri Tuzla için yapılmaya devam ediliyor. TOKİ kura sonuçlarıe-Devlet "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

TOKİ KURA CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. TOKİ kura çekilişleri canlı yayınını ise TOKİ'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

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25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.