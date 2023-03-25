25 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! e-Devlet sorgulama ekranı

TOKİ Tuzla kura çekilişleri devam ediyor. Cumhuryet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı, ülkemizde yaşanan depremlerin ardıdnan yeniden başladı. İstanbul Tuzla kura çekilişi 29 Mart tarihine kadar devam edecek. 3+1, 2+1 kura çekiliş sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki TOKİ Tuzla konura sonuçalrı açıklandı mı? İşte, isim isim liste...