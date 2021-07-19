19 Temmuz 2021, Pazartesi
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25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...
Ticaret Bakanlığı memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı tarafından 25 ile 750 memur alımı yapılacak. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve şartlar konusunda araştırmalar başladı. Sözleşmeli muhafaza memuru alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.07.2021 12:30
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