19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

Ticaret Bakanlığı memur alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı tarafından 25 ile 750 memur alımı yapılacak. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru tarihi ve şartlar konusunda araştırmalar başladı. Sözleşmeli muhafaza memuru alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 19.07.2021 12:30
  • 1
  • 13
25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muhafaza memuru alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, farklı illere 740 memur alımı gerçekleştirecek. KPSSP3 puan türünten yapılacka memur alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuru tarihi, şartlar ve sınav aşamasına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 9-18 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecekler.

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacak.

  • 3
  • 13
25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

MEMUR ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Sözleşmeli memur alımı yapılacak iller şu şekilde:

Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak.

  • 4
  • 13
25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

  • 5
  • 13
25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),