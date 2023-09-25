25 Eylül Migros indirim kataloğu yayınlandı: Migros’ta Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Süzme Peynir 39 TL’den satılıyor

Migros 25 Eylül indirim kataloğunda yer alacak ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 27 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında Piliç Pirzola 55 TL, Dana Kasap Sucuk 59 TL, Süzme Peynir 39 TL, Dana Kıyma 99.90 TL, Kuru Fasulye 33.90 TL, Yeşil Mercimek 25.90 TL, Makarna Çeşitleri 7.90 TL, Domates Salçası 32.50 TL, Kaşar Peynir 41.90 TL, Yudum Ayçiçek Yağı 5L 179.90 TL, Yerli Pirinç 44 TL, Efor Tiryaki Çay 89.90 TL ve daha ürün bulunuyor. İşte Migros'un en yeni indirim kataloğu ve indirimli fiyat listesi…