HaberlerGaleri%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da gündemdeki yerine aldı. Hem bayram ikramiyeleri hem de maaşlarda yaşanan artışın ardından bu haktan yararlanan vatandaşlar, arama motorlarında; "Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL?", "Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...