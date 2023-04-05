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Haberler Galeri %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da gündemdeki yerine aldı. Hem bayram ikramiyeleri hem de maaşlarda yaşanan artışın ardından bu haktan yararlanan vatandaşlar, arama motorlarında; "Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL?", "Zamlı dul ve yetim maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 10:25
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%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. En düşük emekli maaşına ve ikramiyelere yapılan artışın ardından dul/yetim maaşları da arttı. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak. Buna göre yüzde 25, 50 ve 75 oranlarında zamlı ödemeler hesaplandı. Peki Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

DUL KADINA EN AZ 5.625 TL

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

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%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.

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%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.

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%25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!

HİSSE ORANINDA YANSIR

Yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığında en düşük tutar da 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya yükselecek.